Дмитрий Песков о НАТО: «Это альянс наступательный»

«Наступательным альянсом», несущим агрессию и опасность, назвал НАТО пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на сегодняшнем брифинге для журналистов. Также официальный представитель Кремля прокомментировал возможные гарантии безопасности Украины со стороны стран Северо-Атлантического блока.

Статья по теме: НАТО и Украина: в блок не возьмут, но воевать заставят

«Это не альянс, который создавался, задумывался и конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность. Это альянс наступательный. Это альянс, который несет нестабильность и агрессию», — заявил Песков, говоря о НАТО. Он особо отметил, что предоставление странами, входящими в военный блок, каких-либо гарантий Украине станет посягательством на безопасность России, заявив, что Москва считает подобное пренебрежение международным принципом неделимости безопасности «чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным».

Также Песков заявил, что в ответ на поставки ВСУ кассетных боеприпасов российская сторона не оставит без реакции. «Разумеется, возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры», — сказал пресс-секретарь президента, уточнив, что указанные действия находятся в компетенции Минобороны.

Как сообщил представитель кремлевской администрации, на повестке дня стоит предстоящий визит Владимира Путина в Китай, на встречу с председателем КНР Си Цзинпином. Темой предстоящих переговоров двух лидеров станут торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в мире. «Наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или против каких-то альянсов. Эти отношения действительно несут мир, они несут стабильность в регионе», — добавил Песков, комментируя крепнущее российско-китайское взаимодействие.