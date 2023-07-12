Доллар перестает быть доминирующей валютой, считают в S&P Global

Главный экономист рейтингового агентства S&P Global Пол Грюнвальд заявил на финансовой конференции в Лондоне, что господство американского доллара над планетой как глобальной валюты ослабевает. Агрессивные американские санкции типа прошлогоднего замораживания многомиллиардных активов российского Центробанка, подчеркивает Reuters, привели к противоположным результатам – растет число стран, которые все чаще используют в торговле национальные валюты вместо доллара США. Все больше стран отказываются хранить свои золотые запасы в западных банках, опасаясь, что с ними поступят так же, как с Россией, т.е. попросту говоря, ограбят, и возвращают золото домой.
Влияние доллара, по словам Пола Грюнвальда, сейчас уже явно не то, что было раньше, пару-тройку десятилетий назад.
«Доллар слабеет,- утверждает Грюнвальд. Он обращает внимание на рост замены доллара в торговых расчетах национальными валютами.- Недолларовый мир постоянно растет и расширяется».
В качестве наиболее наглядного примера потери долларом доминирующего положения в мировой финансовой системе главный экономист S&P приводит Китай и юань. Торговля в китайской валюте быстро растет, хотя, конечно, пока еще слишком рано говорить о том, что юань может составить конкуренцию американскому доллару. При этом Пекин умело пользуется дешевым финансированием, предоставляемым расположенными в Поднебесной инвестиционными банками, ткими, например, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) и Новый банк развития (NDB, бывший банк БРИКС).
«Американский доллар продолжит оставаться ведущей мировой валютой,- соглашается Пол Грюнвальд,- но он перестанет быть доминирующей мировой валютой».