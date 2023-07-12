Доллар перестает быть доминирующей валютой, считают в S&P Global

Главный экономист рейтингового агентства S&P Global Пол Грюнвальд заявил на финансовой конференции в Лондоне, что господство американского доллара над планетой как глобальной валюты ослабевает. Агрессивные американские санкции типа прошлогоднего замораживания многомиллиардных активов российского Центробанка, подчеркивает Reuters, привели к противоположным результатам – растет число стран, которые все чаще используют в торговле национальные валюты вместо доллара США. Все больше стран отказываются хранить свои золотые запасы в западных банках, опасаясь, что с ними поступят так же, как с Россией, т.е. попросту говоря, ограбят, и возвращают золото домой.

Влияние доллара, по словам Пола Грюнвальда, сейчас уже явно не то, что было раньше, пару-тройку десятилетий назад.