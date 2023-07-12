Немецкий энергогигант отказался покупать газ по долгосрочным контрактам

Одна из крупнейших энергетических компаний Германии, недавно национализированный Uniper, по словам своего нового гендиректора – Майкла Льюиса, будет и впредь искать газовозы со сжиженным газом (СПГ) на спотовом рынке. Главным его преимуществом, считает глава Uniper, приступивший к работе менее двух недель назад, 1 июля, является гибкость контрактов: они заключаются по цене на день подписания, что при высоких ценах на газ, как в прошлом году, невыгодно, а при низких (относительно), как сейчас - выгодно.

«Мы хотим продолжить не только географическую, но и контрактную диверсификацию,- заявил Майкл Льюис на энергетической конференции в Канаде.- Главная трудность при подписании контрактов – достижение баланса между ценой и гибкостью, чтобы газом можно было свободно распоряжаться в такие моменты, когда, как сейчас, спрос на него в Европе начинает падать».

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Евросоюз, пишет Oil Price, полон решимости снижать потребление газа, чтобы ослабить зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов. Льюис уверен, что спрос на СПГ будет сохраняться приблизительно до 2030 года, но после этого года, когда ЕС резко увеличит производство энергии из возобновляемых источников, высокий спрос на сжиженный газ окажется под вопросом.

Майкл Льюис, конечно, не стал уточнять, но главным в этой теории является способность объединенной Европы выполнить поставленные высокие задачи по замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии. Между тем, по целому ряду причин эта способность, еще какие-то полтора-два года назад казавшаяся прочной, как скала, сейчас вызывает серьезные сомнения. Причем, сомнений этих с каждым днем становится все больше. Главные – цена «зеленого» перехода, которая при нынешнем состоянии как глобальной, так и особенно европейской экономик представляется неподъемной, и серьезные проблемы с поставками.

Германия национализировала Uniper в прошлом году, когда цены на газ били все мыслимые и немыслимые рекорды, чтобы защитить его от банкротства. Компания понесла многомиллиардные убытки из-за резкого удорожания газа и явно не могла сама остаться на плаву. Национализация столь крупной компании, как Uniper - мероприятие не из дешевых: немецким налогоплательщикам она обошлась, например, в общей сложности в 53 млрд долларов.

Для того, чтобы заменить десятки миллиардов кубометров дешевого трубного российского газа, от которого европейцы, включая немцев, сами же отказались, они начали в огромных объемах покупать американский СПГ. Кстати, главную задачу отказа от российского газа – обретение энергетической независимости Берлин благополучно провалил, потому что заменил зависимость от российского газа такой же зависимостью от газа из Америки. Хотя, конечно, одно существенное отличие все же имеется – американский СПГ стоит дороже российского трубного газа. Так что эта замена обошлась европейским налогоплательщикам в десятки и сотни миллиардов евро.

Сейчас с каждым днем все большую популярность у покупателей газа приобретают долгосрочные контракты, заключаемые на срок зачастую больше 20 лет. По таким контрактам работают все крупные экспортеры газа как сжиженного, так и в обычного, включая, естественно, и российский Газпром. Из-за требований подписывать долгосрочные контракты с европейскими покупателями у него раньше часто возникали проблемы с Еврокомиссией, которая предпочитала спотовый рынок. Зачем сейчас подписывать контракт сроком, скажем, до 2043 года, если к тому времени в Европе перестанут пользоваться газом, который хотя и является относительно чистым (по сравнению с углем, нефтью и дровами), но все же ископаемым видом топлива, и он будет никому не нужен. Несмотря на то, что все больше европейских компаний, включая и компании немецкие, заключают «рискованные» долгосрочные контракты на поставку СПГ с Катаром, США и другими его экспортерами, Uniper продолжит работать на спотовом рынке, где долгосрочных контрактов нет.