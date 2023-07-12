Гостиничная сеть Azimut Hotels выкупила лечебницы украинского президента

Гостиничная сеть Azimut Hotels наращивает свое присутствие на рынке санаторно-курортных услуг — недавно компания приобрела 2 санатория в регионе Кавказских Минеральных Вод — «Санаторий имени Семашко» в Кисловодске и его филиал — санаторий «Вернер» в Ессентуках. До марта 2023 года лечебницы, находящиеся сегодня в глубоком упадке, принадлежали Управделами президента Украины. Санатории были приобретены на аукционе, их совокупная стоимость превысили 900 млн рублей. Как считают в компании, после завершения реконструкции удастся возродить былую славу этих известных санаторных комплексов советской эпохи.

Санаторно-курортное направление — одно из наиболее перспективных в сети Azimut Hotels. Еще в 2020 году Azimut приобрела 18 санаториев, ранее входящих в сеть «РЖД Здоровье». По оценкам компании, с 2019 по 2022 год спрос на санаторно-курортный отдых вырос как минимум на 60%. Загрузка почти всех действующих санаториев сети Azimut Hotels на протяжении 2022 года составляла 100%. Такая же тенденция наблюдается и в этом году. Выручка по санаторно-курортному направлению Azimut Hotels за 2 года выросла на 20%, а прибыль – на все 300.

Пик роста спроса на санаторные услуги пришелся на 2021 год, когда у населения резко возросла потребность в восстановлении здоровья после ковида — количество человеко-дней пребывания в санаториях выросло, по данным BusinessStat, на 47%, по сравнению с 2020 годом. В прошлом году динамика роста откатилась назад и составила всего 6%: с 54,7 до 58,1 миллионов человеко-дней пребывания.

Самая главная проблем в отрасли — это низкое качество лечебниц. БОльшая часть санаториев остро нуждается в инвестициях в инфраструктуру и в медицину. Не случайно, стоимость пребывания в новых современных высококлассных оздоровительных клиниках — таких, как «Кивач», Vebra Mayr, «Первая линия» — сопоставима со стоимостью зарубежного отдыха в высококлассных отелях: десятидневное пребывание там стоит от полумиллиона рублей. Дефицит же качественного предложения в среднем сегменте очень большой.