Как выбрать жалюзи для квартиры и дома

Например, за ними практически не нужен уход, а от солнечного света жалюзи укрывают помещение намного эффективнее.

При этом существует большое количество нюансов при подборе жалюзи. Начать выбор стоит с определения конкретного вида.

Виды жалюзи

С точки зрения конструкции устройства имеется 4 основных типа жалюзи:

Горизонтального формата;

Вертикального формата;

В виде рулонов или кассет;

Плиссе.

Самым распространенным типом считается горизонтальный. Собственно, на рынке существует большое его разнообразие. Подобные модели характеризуются универсальностью, а также обладают большим количеством достоинств. Например, они экономят пространство и позволяют тонко настраивать количество пропускаемого внутрь помещения света.

Остальные типы, тем не менее, также имеют свои достоинства. После определения конструкционного вида необходимо точно определиться с материалом, из которого изготовлен агрегат.

Материалы для жалюзи

Самый распространенный вариант - алюминий. Он простой, бюджетный, неприхотливый в обиходе и при этом легкий. С него просто очистить все загрязнения. При этом из недостатков стоит отметить не такую высокую прочность, а также шум при работе.

Следующим востребованным материалов идет дерево. Оно визуально делает жалюзи гораздо более дорогими, придает им необычный эффект. При этом натуральное дерево характеризуется экологичностью и длительным сроком службы. Из недостатков стоит отметить прихотливость к уборке и месту использования.

Третьим самым популярным вариантом считается пластик. Это самый дешевый и доступный материал. Тем не менее он часто становится оптимальным и даже вписывается в большое количество дизайнерских проектов. Из недостатков стоит отметить хрупкость.

Еще жалюзи бывают тканевыми или бамбуковыми. Но это уже более редкие варианты.

После выбора конкретного варианта из выше представленных типов, уделить время необходимо и более мелким деталям, например, выбору места для приобретения жалюзи. Выгодно сделать это можно в организации exdom.ru, деятельность которой основана на реализации подобного рода изделий. С каталогом можно ознакомиться на официальном сайте.