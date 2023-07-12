Китай резко отреагировал на коммюнике саммита НАТО

Как и следовало ожидать, Китай гневно отреагировал на коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, в котором Пекин называют главным вызовом интересам и безопасности Альянса. Лидеры НАТО утверждают, что КНР угрожает интересам Альянса, его безопасности и ценностям посредством «заявленных амбиций и бесцеремонной политики».

«КНР пользуется большим набором политических, экономических и военных инструментов для усиления своего влияния в мире,- говорится в документе,- и при этом держит в тайне свои стратегии, намерения и военное строительство.

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НАТО выразила также обеспокоенность расширением и углублением стратегического партнерства между Китаем и Россией и утверждает, что обе эти страны пытаются подорвать основанный на правилах международный порядок. Альянс призывает Пекин, являющийся одним из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и обладающий правом вето, играть «конструктивную» роль.

Китайское представительство при Евросоюзе осудило обвинения в адрес КНР, обвинило НАТО в искажении позиции Китая и в продуманной попытке его дискредитировать.

«Мы решительно отвергаем это (нападки и обвинения)»,- говорится в заявлении китайской дипмиссии.

К второму дню саммита НАТО в Вильнюс прилетели премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Новой Зеландии Крис Хипкинс и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Их участие в работе саммита проходит на фоне тревог коллективного Запада в отношении роста напряженности в регионе из-за Китая и Северной Кореи, которая, кстати, в этот же день провела очередное испытание баллистической ракеты большого радиуса действия.

В мае Кисида заявил, что у Японии нет планов по вступлению в НАТО. Заявление было сделано после объявления о планах Североатлантического альянса открыть в Токио свой офис, первый, кстати, в Азии, для координации усилий. Это второе участие лидеров четверки азиатских стран в саммитах НАТО. Первое состоялось в прошлом году в Мадриде. В столице Испании, между прочим, Альянс впервые признал Китай главным врагом НАТО.

В заявлении китайской миссии в ЕС говорится, что Пекин выступает против продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Любые действия, которые будут угрожать законным правам и интересам Китая,- предупреждают китайские дипломаты,- получат решительный отпор».

Жестко раскритиковали НАТО за обращение НАТО к азиатским союзникам и китайские государственные СМИ во главе с Global Times (GT). Это издание обвиняет Альянс в редакционной статье в том, что он является «топором, копьями и лопатами Вашингтона», и в том, что где бы он ни оказывался, он повсюду несет с собой войну.

«НАТО должна быстро убрать черную руку, протянутую к Азиатско-Тихоокеанскому региону,- говорится в редакционной статье в GT.- Она не должна даже думать о том, чтобы в будущем втиснуться (в регион) второй половиной тела».

Автор статьи утверждает, что большинство стран в Азии не только не приветствует НАТО, но и считает его страшным чудовищем, встречи с которым следует избегать любой ценой. В принятой в прошлом году Стратегической концепции впервые говорится об угрозах, которые таят китайские амбиции и политика Пекина. Отмечается также важность Азиатско-Тихоокеанского региона для НАТО, потому что происходящие в нем события могут прямо влиять на евро-атлантическую безопасность.