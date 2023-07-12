Котельные и университеты: Хуснуллин оценил восстановление Мариуполя

В Мариуполе заканчивается восстановление высших учебных заведений, дорог и объектов инфраструктуры. Идет активное жилищное строительство как многоквартирных домов, так и индивидуальных, скоро начнут работать новые котельные, кроме того, в город возвращаются предприниматели — открыты уже 800 торговых точек, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Статья по теме: Ипотечным страховщикам компенсируют расходы в новых регионах

«Мы вышли на поадресную реализацию мастер-плана Мариуполя, и главное сейчас – выстроить все работы в четком графике, по полноценному 3-летнему планированию, чтобы, как и поручил президент, довести уровень жизни в новых регионах до общероссийского», — написал в своем Telegram-канале Хуснуллин.

Так, в Мариупольском госуниверситете уже полностью отремонтировали все поврежденные конструкции. Восстановление Приазовского государственного технического университета и спорткомплекса "Ильичевец" должно завершиться к началу учебного года. Главная аллея Приморского парка уже готова на 50% — на всей ее территории сейчас ведутся работы по санитарной очистке и устройству новой дорожно-тропиночной сети.

«Отдельная тема — строительство жилья. В Мариуполе выделили пять площадок общей площадью более 14 га для реализации проектов с использованием внебюджетных средств. Компании-застройщики уже выражают готовность возводить дома, в том числе с возможностью приобретения квартир по программе льготный ипотеки под 2% годовых», — сообщил Хуснуллин.

Во время рабочей поездки вице-премьер осмотрел первый сданный дом, построенный по программе комплексной застройки ИЖС. В данный момент строятся 50 таких частных домов, приобрести их можно, используя выплаты за утраченное жилье. Хуснуллин также отметил активизацию предпринимателей – уже 800 торговых точек возобновили в Мариуполе свою деятельность.

«В Мариуполе строим котельную "Новотрубная" на 75 МВт. В предстоящей отопсезон она согреет жителей 233 домов и 49 социальных учреждений. Из Смоленской области уже доставили и установили на этом объекте три водогрейных котла. Кроме нее осенью заработают еще две котельные – "Газовая" и "ЖМР-5», — добавил Хуснуллин.

Всего, по его словам, необходимо обеспечить подачу тепла в 1720 домов Мариуполя, в которых проживают более 80 тыс. семей, а также в 385 социальных объектов.

