Минфин разместил классические ОФЗ и флоатеры на 188 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 187,927 млрд рублей при суммарном спросе в 413,799 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 17 млрд рублей, облигации с переменным купонным доходом были проданы на 171 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26243 с датой погашения 19 мая 2038 года было продано бумаг на сумму 17,059 млрд рублей при спросе 30,137 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 15,898 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 92,6% от номинала, что соответствует доходности 11,1% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 92,54% от номинала, что соответствует доходности 11,11%.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 12 июля, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29024 с датой погашения 18 апреля 2035 года на общую сумму 170,868 млрд рублей по номиналу при спросе 383,662 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 166,278 млрд рублей при цене отсечения 95,851% от номинала и средневзвешенной цене 95,9043% от номинала.

