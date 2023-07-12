«Грады» и «Ураганы»: Минобороны подвело итоги инвентаризации техники «Вагнер»

Вооруженные силы РФ завершают прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер». Всего передано более 2 тыс. единиц техники и вооружения, причем, десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" 122-мм, 2С3 "Акация" 152-мм, 2С5 "Гиацинт" 152-мм, 2С4 "Тюльпан" 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие. Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — сообщил Конашенков.

Также, по его словам, в Минобороны поступило от «Вагнера» более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия. Представитель ведомства уточнил, что тяжелую гусеничную технику, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки на полевые базы свозят колесные тягачи на тралах, чтобы не повреждать асфальтированные дороги. Колесная техника прибывает своим ходом.

«Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению», — добавил Конашенков.

