Согласно информации, которую озвучил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, украинские войска в течении суток продолжили активные, но безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Войска Южной группировки ВС РФ, при поддержке авиации и артиллерии, на Донецком направлении отразили за этот период свыше 30 атак противника в районе нп. Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногорска, Петровское в ДНР, и нп. Золотаревка в ЛНР. Ответным ударом было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ, в результате чего было уничтожено до 335 вражеских солдат и офицеров, а также техника, у том числе западного производства.

Группировка российских войск «Восток», также поддерживаемая огнем артиллерии и авиации, не дала продвинуться вперед 35-й бригаде морской пехоты ВСУ в направлении нп Старомайорское в ДНР. Одновременно пресечена попытка противника прорваться в районе Угледара Донецкой республики. Войсками российской армии наносились также удары по скоплению противника в Запорожской области, в районе нп. Приютное.

Продолжил противник атаковать и в районе нп. Работино в Запорожье. В Минобороны сообщили, что атаки ВСУ отражены, ответным огнем уничтожено более 240 украинских военных, десятки единиц техники, а также уничтожен склад боеприпасов 33-й мехбригады ВСУ в районе нп. Малая Токмачка Запорожской области.

Группировка российских войск «Центр», отражала удары ВСУ на Краснолиманском направлении, пресекая продвижение войск ВСУ в районе нп. Торское в ДНР и Кармазиновка в ЛНР. Противник успеха не достиг, потеряв свыше 60 человек личного состава и технику.

Три атаки отражены Западной группировкой российских войск на Купянском направлении, где противник пытался продвинуться в районе нп. Новоселовское в ЛНР. Ответным огнем и ударами по скоплению живой силы и техники ВСУ в районах нп. Артемовка ЛНР и нп. Молчаново, Новомлынск и Ивановка Харьковской области было уничтожено до 40 человек личного состава ВСУ, танки, БМП, автомобили.

На Херсонском направлении штурмовые отряды российских войск уничтожили до 40 вражеских солдат и офицеров, с приданной тем техникой, в районе Антоновского моста, где нашими подразделениями велись поисково-разведователтные действия на островах.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 74 артиллерийских подразделения ВСУ, нанеся удары по живой силе и технике противника в 107 районах. Были уничтожены склады боеприпасов и ГСМ, под удар попал командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины.

Российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки войсками ПВО перехвачено 4 крылатые ракеты Storm Shadow, уничтожено 15 вражеских БПЛА, сбит вертолет Ми-24 ВВС Украины.