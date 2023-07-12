Муниципальные бонды, похоже, выдохлись

Муниципальные облигации напоминают шагреневую кожу. Каждый год их объем становится все меньше и меньше. Вот и по итогам июня этот рынок не сумел показать рост. Объем всех муниципальных облигаций в этом месяце снизился к маю на 1,88% — до 887 млрд рублей. Год к году падение составило и вовсе 7,69%.

Это произошло после погашения двух выпусков: Нижегородской и Томской области. А новых размещений на рынке не было.

Муниципальные облигации выпускают регионы России, а также муниципалитеты — села, деревни, небольшие города. Привлекаемые деньги идут на покрытие дефицита бюджета. Такие бумаги были альтернативой ОФЗ. Доходность по ним часто была выше, и инвесторы охотно скупали их.

Случаи дефолтов по муниципальным облигациям были, но в итоге все разрешалось хорошо. Например, Клинский район Подмосковья дважды допускал технический дефолт по купонным выплатам и один раз обычный дефолт по ним же. Но деньги инвесторам в конце концов выплатили, хотя и позже.

Всего в России, по данным Cbonds, в обращении находится 121 выпуск муниципальных бондов. Среди них, например, бумаги Краснодарского края, Якутии, Челябинской области. Самые же крупные выпуски — у Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В последнее время регионы стали избегать выпускать новые муниципальные облигации. Если в 2020 году было 30 размещений таких бумаг на 200 млрд рублей, то в 2021 году всего 10 выпусков на 157 млрд рублей. В первом полугодии 2023 года прошло всего пять размещений на 10,5 млрд рублей.

Это связано с финансовой политикой федерального центра. Местные бюджеты получают последние несколько лет федеральную поддержку для того, чтобы могли снизить расходы на свои долги - а именно бюджетные кредиты.