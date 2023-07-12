«Мы вам тут не Amazon» — министр обороны Великобритании охладил пыл Киева

Бен Уоллес выразил общее отношение ряда стран НАТО к недавним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе саммита публично раскритиковал Запад за его позицию по вступлению Киева в альянс.

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Напомним, Украина так и не получила приглашения вступить в НАТО на саммите, более того, не был обозначен даже какой-либо график приёма в альянс. Вместо этого Киеву пообещали дальнейшую военную поддержку. Зеленский из-за этого устроил скандал в Вильнюсе, назвав такое решение «абсурдом» ещё до того, как оно было официально обнародовано. В результате весь сценарий саммита посыпался, а последовавшие следом заявления высоких спикеров не смогли исправить общего впечатления от саммита, который даже некоторые западные СМИ назвали провалом.

В этой ситуации министру обороны Великобритании было поручено публично наказать Зеленского. В не свойственной ранее Западу манере, Киев резко отчитали, назвав его «неблагодарным».

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По словам Уоллеса, Лондон и Вашингтон довели до Киева, что не следует к ним относиться как к Amazon (крупнейший интернет-магазин).

«Это небольшое предостережение (Украине), которое заключается в том, что, нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность», — пояснил британский министр.

Далее он «посоветовал» украинцам помнить, что странам Запада приходится предоставлять Киеву оружие из собственных оборонных запасов. А для этого приходится убеждать некоторых политиков этих стран, в том числе, с учётом «будущих выборов» (в США).

«Вы должны убедить сомневающихся политиков в других странах, что это (поставки оружия) того стоит, что они что-то за это получают» — заявил глава британского военного ведомства.

«Нравится вам это или нет, но такова реальность», — заключил Уоллес.

При этом официальный представитель Даунинг-стрит заявил в среду, что Зеленский выразил благодарность Великобритании во время встречи с премьер-министром Риши Сунаком, и он это делал «неоднакратно» ранее.