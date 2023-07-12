Нефть дороже $80 пришпорила акции, но не помогла рублю

Курс доллара к корзине мировых валют снижается пятый день подряд. В стоимость американской валюты мировые инвесторы закладывали ожидания улучшения ситуации с инфляцией в США. Чем меньше рост цен в крупнейшей мировой экономике, тем больше вероятность того, что ФРС США если не откажется от планов повышения ставки на ближайшем заседании, то сделает это на следующем.

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Ставки фондовых «быков» сегодня с лихвой оправдались. Индекс потребительских цен в США (CPI) в июне снизил темпы роста до минимальных с 2021 года 3% против майского показателя 4%, в то время как консенсус-прогноз говорил о росте на 3,1%. Более важный показатель — базовый индекс, который не включает продукты питания и энергоносители — снизился с майских 5,3% до 4,8% при ожидании рынка на уровне 5%.

Такая динамика показателей привела к тому, что инвесторы не стали фиксировать прибыль по паре евро/доллар, а начали еще активнее продавать американскую валюту, перекладываясь в более рисковые активы. В результате, основная мировая валютная пара пробила сопротивление 1,10 и может двинуться в район 1,13.

Ослабление курса доллара всегда стимулирует рост стоимости сырьевых активов, что и произошло сегодня. В частности, нефть ушла в район $80 за баррель, давая сигнал на слом нисходящего тренда, который наблюдался с начала июня прошлого года. Этого оказалось достаточно для того, чтобы российский рынок акций ускорил рост, прибавив сегодня по Индексу Мосбиржи 1,3%. Индикатор закрылся в 3-х пунктах ниже отметки 2900. Ранее аналитики называли диапазон 2800–2830 пунктов сильным сопротивлением росту и рекомендовали фиксировать на этом уровне прибыль. Теперь же, после преодоления преграды, цель роста сместилась к 3000 пунктам.

Неудивительно, что лучше рынка сегодня были акции нефтяных компаний. В частности, «Роснефть» подорожала на 1,3% и уже на третий день закрыла дивидендный гэп. Справедливости ради стоит отметить, что дивидендная доходность акций была невелика — всего 3,7%, поскольку компания уже поделилась с акционерами заработанным за 9 месяцев.

Основную торговую сессию бумага закрыла на сопротивлении 485 руб., в случае пробоя которого можно ждать движения бумаги к 530–540 руб.

Чуть больше, на 1,4%, подорожали акции «Лукойла», более 2-х процентов прибавили бумаги «Сургутнефтегаза». Аналитики считают, что акции нефтяных компаний стоит держать в портфелях, поскольку в их котировках еще не полностью отражено падение рубля за последнее время.

Это же относится и к акциям черных металлургов, которые сегодня выросли опережающими рынок темпами. В частности, ММК (+2,6%) и «Северсталь» (+2,1%) вошли в десятку лидеров роста.

Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) объявил новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды будет направляться от 40 до 60% чистой прибыли. На этой новости бумага подскочила на 2,65%.

Инвесторы всегда покупками реагируют на информацию о высоких дивидендах, но в отношении ИСКЧ новость не стоит трактовать однозначно позитивно. Готовность направлять столь большую долю прибыли на выплаты акционерам может говорить о том, что ИСКЧ завершил программу интенсивного развития или очень близок к этому. Между тем, компании из сферы высоких технологий, медицины и фармацевтики инвесторы всегда рассматривают как «истории роста», ожидая от них прорывных технологий и сильного подъема капитализации после этого.

Продолжает разочаровывать рубль. Казалось бы, резкое падение курса доллара на мировой арене и дорогая для последнего времени нефть должны были вызвать мощное укрепление российской валюты. Но сегодня «россиянин» ослаб более чем на полпроцента, до 90,8725 руб. за доллар.

Игнорирование рублем позитивных факторов связано с тем, что ранее на российском валютном рынке было много зарубежных спекулянтов, которые играли рублем в зависимости от внешней конъюнктуры. Сейчас же зарубежных инвесторов нет, а сил отечественных активных игроков не хватает для того, чтобы сильно двинуть рубль. Погоду на валютном рынке Московской биржи сейчас делают реальные покупатели и продавцы долларов и юаней, действия которых в краткосрочной перспективе непредсказуемы. Поэтому попытка спекулировать рублем на основе внешних факторов чревата потерями капитала.