Политика центрального банка в отношении субордов может смягчиться

По крайне мере об этом уже публично высказываются представители государственного органа в диалоге с различными средствами массовой информации.

Если останавливаться на тех требованиях, которые продолжают действовать в настоящее время, то стоит отметить, что минимальный порог для субордов оценивается в 10 000 000 рублей соответственно. Главными инициаторами затеи по снижению показателя называются Россельхозбанк, а также Совкомбанк, которые уже направили регулятору свои предложения по понижению уровня субордов.

Собственно, сам Центральный банк заинтересовался подобными возможностями. На рассмотрении на данный момент находится несколько вопросов, один из которых - понижение отметки по замещению субордов. Также ЦБ активно рассматривает и возможность предоставления различным банковским органами возможности по досрочному погашению евробондов.

Но даже на этом возможные смягчения от регулятора не заканчиваются. В частности, есть информация о потенциальном смягчении требовании в вопросе включения капитала в замещенные облигации, которые ранее принадлежали инвесторам без квалификации. Впрочем, по всем этим вопросам окончательное решение со стороны ЦБ пока что еще не было принято.

Аналитики, тем не менее, уже активно посчитали различные сведения. Так, Дмитрий Грицкевич, представляющий Промсвязьбанк, назвал цифру субординированных еврооблигаций в размере почти 9 000 000 000 долларов. При этом подавляющее их большинство торговалось на Московской фондовой бирже.

Грицкевич заметил, что большинство из частных инвесторов владеет всего несколькими такими бумагами. И по действующему сейчас курсу для этого необходимо иметь свыше сотни облигаций, стоимость каждой из которых оценивается в 1000 американских банкнот.

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