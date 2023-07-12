Российские курорты на пяти морях будут принимать туристов круглый год

К 2030 году в России будут созданы круглогодичные курорты на Балтийском, Черном, Азовском, Каспийском и Японском морях с расчетом на размещение не менее 10 миллионов туристов в год. Такое заявление сделал заместитель главы российского правительства Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма, сообщила пресс-служба правительства. По словам вице-премьера, реализация данных проектов позволит увеличить гостиничный фонд на 44 тысячи мест.

«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 миллионов к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. В планах — создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», — приводятся в сообщении слова Чернышенко, заявившего, что приоритетными курортами станут Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и «Саки»), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Новая Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).

Также, по словам вице-премьера, планируется развитие курорта на озере Байкал, где уже действует режим особой экономической зоны.

Напомним, после вхождения 30 сентября прошлого года в состав РФ новых регионов, Азовское море стало внутренним морем России.

