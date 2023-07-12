Роскосмос показал, где прилунится автоматическая станция «Луна-25»

В августе с космодрома Восточный к естественному спутнику Земли отправится первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25», сообщили в пресс-службе Роскосмоса и приложили в Telegram-канале карту Луны с местом будущей «мягкой посадки».

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«Ей предстоит совершить мягкую посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы», — сообщили в Роскосмосе.

В корпорации также напомнили о первых советских станциях, изучавших естественный спутник. К примеру, в 1959 году самая первая прилунившаяся «Луна-2» установила, что у Луны нет магнитного поля, с помощью «Луны-9» в 1966 году удалось впервые получить телевизионные панорамы лунного ландшафта, а «Луна-16»доставила образцы вещества на Землю.

Накануне в Роскосмосе сообщили о прибытии автоматической станции «Луна-25» на космодром. На Восточном она пройдет предполетную подготовку, заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат».

«Станция "Луна-25" создана в НПО имени Лавочкина с использованием полностью российской элементной базы и последних достижений в области космического приборостроения. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны», — подчеркнули в корпорации.