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Российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском и Авдеевском направлениях

12 июля 2023, 11:41
Минобороны РФ

Российские войска начали контрнаступление на Краснолиманском направлении в ДНР и одновременно — в районе Авдеевки. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу Республики Дениса Пушилина. 

«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы подтянули. [...] Теперь на ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части — Авдеевка там, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», - приводит информагентство слова Пушилина. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия не достигла целей анонсированного ею контраступления, понеся существенные потери и не сумев достичь заметного продвижения на линии боевого соприкосновения. 
 