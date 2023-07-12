Российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском и Авдеевском направлениях

Российские войска начали контрнаступление на Краснолиманском направлении в ДНР и одновременно — в районе Авдеевки. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу Республики Дениса Пушилина.

«Краснолиманское направление. Там ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы подтянули. [...] Теперь на ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части — Авдеевка там, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», - приводит информагентство слова Пушилина.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия не достигла целей анонсированного ею контраступления, понеся существенные потери и не сумев достичь заметного продвижения на линии боевого соприкосновения.

