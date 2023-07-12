Российские войска владеют инициативой на всем протяжении донецкого фронта, заявили в ДНР

Военная инициатива на всем протяжении донецкого фронта сейчас принадлежит российской армии. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Ганин, выступая в эфире «Первого канала».

«Посмотрим, что принесет новый день, но в данный момент на всем донецком участке фронта, от Угладара до Артемовска, инициатива в наших руках», — сказал донецкий чиновник.

Гагин прокомментировал ситуацию в районе Авдеевки, сообщив, что там идут круглосуточные бои, но, по его словам, российские войска продвигаются вперед. «Сегодня ночью практически не смолкала канонада — работала наша артиллерия, работала наша пехота», — сказал он,

Напомним, украинские войска 4 июня начали активные наступательные действия на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения, введя в бой часть своих резервов, вооруженных техникой НАТО. Как сообщил накануне министр обороны России Сергей Шойгу, в результате боестолкновений ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике, российские войска успешно выдержали вражеский удар, противник нигде не достиг своих целей.