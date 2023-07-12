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Саммит НАТО не оправдал надежд Украины, считает глава МИД Венгрии

12 июля 2023, 11:27
FLICKR.COM - ФОТОБАНК
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Результаты вильнюсского саммита НАТО оказались для Украины скромными, она не получила четких сроков вступления в альянс. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости. По словам главы венгерского МИД, единственным заметным итогом встречи в столице Литвы стало повышение комиссии Украина - НАТО до уровня Совета. 

«Большой вопрос перед саммитом НАТО состоял в том, что получит Украина. По сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными», - приводит агентство слова Сайярто, находящегося в Вильнюсе вместе с главой Венгрии Виктором Орбаном. 

Венгерский министр отметил, что Украина не получила ни приглашения, ни графика вступления в альянс. «Лишь Комиссия Украина - НАТО была повышена до уровня Совета», - отметил Сайярто, указав, что это является «единственным правильным решением» в текущей ситуации. 

Саммит НАТО проходит в столице Литвы 11-12 июля. Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский выразил возмущение позицией Запада, отказавшго его стране в полноценном вступлении в НАТО. 
 