Саммит НАТО не оправдал надежд Украины, считает глава МИД Венгрии

Результаты вильнюсского саммита НАТО оказались для Украины скромными, она не получила четких сроков вступления в альянс. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости. По словам главы венгерского МИД, единственным заметным итогом встречи в столице Литвы стало повышение комиссии Украина - НАТО до уровня Совета.

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«Большой вопрос перед саммитом НАТО состоял в том, что получит Украина. По сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными», - приводит агентство слова Сайярто, находящегося в Вильнюсе вместе с главой Венгрии Виктором Орбаном.

Венгерский министр отметил, что Украина не получила ни приглашения, ни графика вступления в альянс. «Лишь Комиссия Украина - НАТО была повышена до уровня Совета», - отметил Сайярто, указав, что это является «единственным правильным решением» в текущей ситуации.

Саммит НАТО проходит в столице Литвы 11-12 июля. Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский выразил возмущение позицией Запада, отказавшго его стране в полноценном вступлении в НАТО.

