Стратегические ракетные комплексы «Ярс» встали на боевое дежурство в лесах Алтая

На боевое патрулирование в Барнаульском соединении РВСН вышли стратегические ракетные комплексы «Ярс». Об этом сообщает Министерство обороны РФ. По сообщению ведомства, одной из задач маневров РВСН является повышение скрытности агрегатов ракетных комплексов от вероятного противника.

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«Расчеты ПГРК "Ярс" в рамках маневренных действий выполняют задачи по совершению марша, сосредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию позиций, организации маскировки и боевого охранения. Ракетные части и подразделения рассредотачиваются в лесных массивах с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс"», – говорится в сообщении военного ведомства.

Для обнаружения диверсионных групп в районе размещения "Ярсов" применяется широкий спектр беспилотников.

«БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружили все условные диверсионно-разведовательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Диверсантам не удалось сорвать подготовку к выполнению учебно-боевой задачи: подразделениями охраны и разведки РВСН они были своевременно нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям», – отметили в Минобороны.

«Ярс» – стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, обладающий способностью поражать цели на расстоянии до 11 000 километров.

