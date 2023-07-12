Центробанк обозначил правила для платформы цифрового рубля

Банк России разработал ключевой нормативный акт для запуска цифрового рубля. В документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, содержатся основные правила, по которым Центробанк как оператор платформы будет взаимодействовать с ее участниками и пользователями, а также требования к ним. Замечания и предложения к проекту будут приниматься до 19 июля, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями. Кроме этого, в проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы», — уточнили в ЦБ.

В Банке России также указали, что платформа цифрового рубля будет функционировать круглосуточно, в том числе в выходные и праздники. Все операции будут проводиться в режиме онлайн.

