Украину в НАТО не взяли, зато Польша и Румыния готовы воевать за ее территории

В коммюнике саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11—12 июля, Украине уделено несколько фраз, и это при том, что документ, по словам тех, кто держал его в руках, представляет из себя достаточно толстый том, посвященный обеспечению безопасности стран блока. Про Украину сказано, что ее ждут в блоке через несколько лет после победы в войне над Россией. Эти несколько лет потребуются, чтобы восстановиться от послевоенной разрухи и привести демократические институты в порядок, соответствующий западным представлениям. О дальнейшей материальной и финансовой поддержке Киева в документе тоже ничего не говорится, там лишь перечисляются средства, выделенные за 2022—2023 годы.

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Проще говоря, Украину «кинули» так, как даже самые отъявленные романтики в России и представить не могли. А чтобы еще и унизить, пообещали напоследок (в устной форме, от Шольца) предоставить 25 танков «Леопрард — 1А5» 1965 года выпуска, модернизированных в 1987 году. Если эти танки до сих пор могут ездить, значит они, действительно, очень надежны. Кроме того, президент Зеленский в среду успел объявить, что с первого квартала 2024 года начнет получать самолеты Ф-16, но через несколько часов его опроверг Госдеп США, сообщив, что пока решен только вопрос об обучении украинских летчиков.

Необъявленная война

Но и России радоваться итогам совещания в Вильнюсе не приходится. Наоборот, итоги саммита, связанные с украинским вопросом, оказались для нас более тяжелыми, чем ожидалось. Были предположения, что блок в виде документа предоставит Украине некие гарантии безопасности. Как бы они осуществлялись — непонятно. В итоге гарантий непосредственно от НАТО не дано никаких, но президент Польши Анджей Дуда заявил, что гарантами безопасности — независимо от НАТО — выступят Польша и Румыния. По его словам, две эти страны готовы направить на Украину «миротворческие силы».



Трактовать это заявление Дуды можно только одним единственным образом: Польша и Румыния в любой момент готовы вступить в войну, при этом блок НАТО не будет считаться участником конфликта. И эскалации, которой так боятся Вашингтон и Брюссель, все равно не случится. Как сказал Дуда журналистам 12 июля, он созовет польский совет безопасности на эту тему сразу же после возвращения в Варшаву из Вильнюса.

Президент Академии геополитических проблем, профессор МГИМО, генерал-полковник Леонид Ивашов напомнил «Эксперту», что прецедентов, когда одна из стран НАТО вела самостоятельную войну, было множество. В таких случаях пресловутая «пятая статья» НАТО не действует, и никто из членов блока не обязан поддерживать и защищать эту страну. Так, самостоятельно Франция вела боевые действия в Африке, Великобритания воевала против Аргентины, а США бомбили Сербию, Ирак и оккупировали Афганистан. А в ряде ближневосточных стран — например, в Сирии — страны НАТО даже фактически воевали друг против друга.

Но вступление в войну Польши и Румынии опасно для России как раз тем, что страны НАТО в любой момент могут «передернуть»: когда им будет выгодно — скажут, что они тут ни при чем, а в иной ситуации заявят, что Россия напала на Польшу и Румынию, и «включат пятый пункт».

«Само по себе вступление Польши и Румынии в войну на Украине для нас не опасно, — сказал говорит Ивашов. — В конце концов, какая нам разница, кого уничтожать? Наша промышленность наращивает выпуск боеприпасов, и теперь их уже хватит на всех желающих. Вчера (во вторник, 11 июля) уже даже Блинкен признал, что оборонительную войну Россия ведет очень успешно. Заодно, кстати, этими словами он невольно подтвердил, что Россия ни на кого не нападает. Будем перемалывать. Опасность в другом: Польша может начать сдвигать свою границу вглубь Украины. Да она, скорее всего, так и сделает. И однажды, когда мы нанесем удар по территории Украины, Варшава заявит, что мы бомбили Польшу. И вот тогда станет актуальной статья 5 Североатлантического договора со всеми вытекающими для России последствиями.»

В НАТО возьмут некоторые части бывшей Украины

Накануне саммита бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принимать в НАТО не целиком, а по частям. По его словам, те территории страны, на которых установлен мир, могут по одной входить в блок. Эту мысль поначалу сочли абсурдной, но после выступления Дуды все встало на свои места. Действительно: если польские миротворцы установят мир во Львовской области (где и так не стреляют), то почему бы ее не принять?

«Заявление Расмуссена очень похоже на проверку реакции населения Украины на возможные полумеры со стороны Североатлантического альянса. Фактически экс-генсек открыл карты и расписался в том, что Украине предстоит раздел территорий. При этом Галичина должна отойти Польше, Буковина (та часть, которая входит в Черновицкую область Украины) — Румынии, а Закарпатье — Венгрии», — поделился с «Экспертом» своими предположениями директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.



Слова Орлова, как ни странно, косвенно подтвердил сам Зеленский на свой финальной пресс-конференции в Вильнюсе.

«Мы не в обиде, что Украину не приняли в НАТО в таком формате, как сегодня она есть. Мы нормальные люди и все понимаем, — сказал он. — И будем благодарны Польше и Румынии.» Как говорится, комментарии излишни.

Мало того: по мнению Антона Орлова, в комбинации по разделу Украины появился и новый амбициозный игрок в лице Турции.

«Турции, судя по всему, может достаться Одесса, — предполагает политолог. — Похоже, что данные договоренности между Эрдоганом и руководством НАТО были достигнуты буквально вчера (11 июля), когда турецкий президент пообещал дать зеленый свет Швеции на вступление в альянс. Такой раздел украинских земель станет в своем роде благодарностью странам, наиболее активно подливающим масло в огонь военного конфликта с Россией, ведь именно ослабление нашей страны и есть цель этой военной кампании.»



По мнению Орлова, сейчас основной вопрос заключается в том, как полумеры — частичное вступление в альянс — продать населению Украины и завуалировать под «очередную победу». Ведь поддерживать воинский дух личного состава на линии фронта киевскому режиму становится все сложнее. Но если в боевые ряды вольются поляки и румыны, которым, в отличие от украинцев, будет понятно, за что они воюют (за территории), то ситуация с боевым вполне может улучшиться.

«Лично мне взаимоотношения НАТО и Украины после саммита в Вильнюсе стали напоминать анекдот про Ходжу Насреддина, который пообещал падишаху за 20 лет научить ишака говорить, понимая, что за двадцать лет кто-нибудь точно умрет — либо шах, либо ишак, либо сам Ходжа. Письменные гарантии Киеву блок давать прекратил; те совместные планы, которые были приняты раньше, отменил — якобы для упрощения процедур, а про устные обещания никто не вспомнит», — считает Орлов.

«Присоединение некоторых регионов Украины к другим странам НАТО Вашингтон не будет считать своим геополитическим поражением при условии, что война с Россией будет продолжаться», — полагает Леонид Ивашов.

По его словам, в США будут даже довольны, если их освободят от финансирования войны с Россией, и это возьмут на себя заинтересованные страны Европы. Главное, чтобы у границ России боевые действия не прекращались как можно более долго.

Мнение генерал-полковника вполне согласуется с позицией ряда экспертов, отмечающих, что заявленную цель западного альянса — нанести России стратегическое поражение — никто пока не отменял.