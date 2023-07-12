Внешняя политика Кризис на Украине Украина

В окрестностях Артемовска идут упорные бои

12 июля 2023, 09:31

По словам военного эксперта, ВСУ поддерживает свои формирования плотным артиллерийским огнем

Пресс-служба Народной милиции ЛНР
Уничтоженная техника ВСУ (о чем свидетельствует и трезубец на оторванной башне)

На юго-западе Артемовска, в районе Клещеевки, продолжаются ожесточенные атаки противника на позиции российских войск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полковника в отставке Андрея Марочко. По словам военного эксперта, украинские войска пытаются взять там господствующие высоты. 

«Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск противник ведёт огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», – цитирует Марочко агентство. 

По сообщению военного специалиста, артиллерийский огонь со стороны противника ведется с высокой плотностью – огневой вал для штурмовиков обеспечивается на регулярной основе по 3–5 раз в день. 

Артемовск – крупный железнодорожный узел в ДНР – был освобожден российскими войсками 20 мая нынешнего года после семи месяцев боев. С того момента украинская сторона не оставляет попыток вернуть контроль над городом.
 