На юго-западе Артемовска, в районе Клещеевки, продолжаются ожесточенные атаки противника на позиции российских войск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полковника в отставке Андрея Марочко. По словам военного эксперта, украинские войска пытаются взять там господствующие высоты.

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«Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск противник ведёт огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», – цитирует Марочко агентство.

По сообщению военного специалиста, артиллерийский огонь со стороны противника ведется с высокой плотностью – огневой вал для штурмовиков обеспечивается на регулярной основе по 3–5 раз в день.

Артемовск – крупный железнодорожный узел в ДНР – был освобожден российскими войсками 20 мая нынешнего года после семи месяцев боев. С того момента украинская сторона не оставляет попыток вернуть контроль над городом.

