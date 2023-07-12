В российском Минпромторге поставили суверенитет отечественного авиапрома выше возможных издержек на него

Суверенный отечественный авиапром важнее, чем возможные издержки на его производство, вследствии чего субсидирование отрасли со стороны государства будет продолжено. Такое заявление сделал первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, выступая в рамках выставки «Иннопром-2023», сообщают СМИ.

«Для России с ее территориями суверенный авиапром важнее чем возможные издержки, с этим связанные. Поэтому будем субсидировать, будем делать не очень рыночную конструкцию, зато мы будем летать. А потом уже будем выходить на экспорт и заниматься издержками. Это осознанное решение, потому что других вариантов нет» — заявил Осьмаков, указав при этом, что среди схожих отраслей — кораблестроение, малотоннажная или среднетоннажная химия.

«Наша задача — это обеспечение технологического суверенитета разными способами», — указал представитель Минпромторга, добавив, что в данном вопросе необходимо искать баланс, и иметь компетенции для производства, а не просто «сделать гвоздь или железку в России».