В российском парламенте не поддержали законопроекты по эвтаназии животных

Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить семь законопроектов, предлагающих введение эвтаназии для безнадзорных животных. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова первого замглавы Комитета Владимира

«Мы приняли единогласное решение рекомендовать на отклонение сразу семь законопроектов, которые так или иначе предлагают прописать в отношении бездомных животных эвтаназию, умерщвление, гуманное усыпление - любые эти конструкции. Эта принципиальная позиция» — заявил Бурматов.

Вместе с этим, комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении доработанный законопроект, который наделяет регионы правом принимать решение о порядке обращения с безнадзорными животными. Ранее Бурматов отмечал, что его комитет доработал инициативу, полностью сохранив в ней нормы об обязательном размещении бездомных питомцев в приютах. «Самое главное, почему мы одновременно с рекомендацией принять во втором чтении этот проект отклоняем еще семь законопроектов, предлагающих эвтаназию, — мы не пошли на поводу у тех, кто предлагал прописать эту эвтаназию в федеральном законе. То есть эвтаназии безнадзорных животных в федеральном законе не будет», — указал парламентарий.

По словам Бурматова, законопроекты, рекомендованные на отклонение, будут вынесены на заседание Совета Думы. «Видимо, в весеннюю сессию все эти законопроекты будут отклонены и палатой», — сказал первый замглавы парламентского комитета.

