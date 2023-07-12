Владимир Ефимов: более 250 га земли предоставили власти Москвы девелоперам под градпроекты с начала года

Более 300 земельных участков общей площадью почти 260 га выделило правительство Москвы с января текущего года застройщикам. На этих территориях будут реализованы проекты городского заказа: программы реновации, построено метро, дороги и социальные объекты, сообщил 12 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе – июне 2023 года для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для реализации городских программ, а также объектов образования и спорта выделено 315 земельных участков суммарной площадью свыше 258 га», — сказал Владимир Ефимов.

Их этих участков почти половина — 145 га — приходится на проекты по строительству дорог и метро, инженерных сетей и пересадочных узлов, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Почти 65 га – для возведения жилых домов за счет бюджета и реализации программы реновации, свыше 39 га – для новых школ и детских садов, спорткомплекса, пожарных депо и снегоплавильного пункта», — добавил он. Еще около 9 га территорий предоставили для строительства административных зданий

Напомним, что крупные градостроительные проекты финансируются из бюджета столицы. Для возведения объектов департамент городского имущества выделяет застройщикам землю на разных условиях. В том числе, это договоры аренды, а также договоры безвозмездного пользования.