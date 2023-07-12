Владимир Ефимов: количество предприятий в Москве выросло до четырех тысяч

Почти четыре тысячи производственных предприятий работает сегодня в Москве, иностранные санкции не остановили развитие промышленности города, сообщил 12 июля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе международной выставки «Иннопром».

«Внешние ограничения не остановили развитие промышленности столицы: продолжают появляться новые производства, растут объемы выпуска продукции. Только за последнее время на территории города открылось около 500 малых и свыше 30 крупных предприятий», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, на данный момент в столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок. Они выпускают как товары для ежедневного использования, так и высокотехнологичную и жизненно важную продукцию. «Развитие производств способствует достижению технологического суверенитета страны», — подчеркнул вице-мэр.

По официальным данным, около 12% новых предприятий работают в сфере радиоэлектроники и приборостроения. Почти столько же — более 11% — приходится на строительную промышленность и около 8% — на легкую. В условиях санкций объемы производства растут, заводы осваивают новую продукцию и занимают ниши иностранных конкурентов, покинувших российский рынок.

«Развитию и росту промышленности способствует поддержка города, в том числе в виде субсидий, льготных займов, помощи в подборе площадки для размещения производств», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В том числе, новые производства появились на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», отметил он. «Например, в марте этого года на площадке “Печатники” открылось производство лазерных металлообрабатывающих станков компании “Лассард”, где было создано свыше 200 рабочих мест», — добавил Овчинский.

Кроме того, в Москве запустили предприятия по производству мебели, вентиляционного оборудования, труб и трубной арматуры, коммуникационного и электрощитового оборудования, медицинских изделий.