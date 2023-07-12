Владимир Ефимов: неделя экономики пройдет в рамках Московского урбанистического форума в парке Зарядье

«Неделя экономики» состоится с 21 по 25 августа в рамках Московского урбанистического форума в парке Зарядье. Представители органов власти и бизнеса смогут узнать все об инвестициях в столицу и о ее развитии, сообщил 12 июля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва входит в число крупнейших городских экономик мира. За последние 5 лет валовой региональный продукт столицы увеличился на 16,3%, инвестиции в основной капитал – в 2,4 раза, а объем производства обрабатывающей промышленности – вдвое. Такие показатели – результат работы по улучшению инвестиционного климата столицы, развитию механизмов государственно-частного партнерства и созданию широкого перечня мер поддержки бизнеса, — сказал Владимир Ефимов. — Узнать о них и о значимых проектах экономического развития города все желающие смогут в конце августа в ходе “Недели экономики”, которая пройдет в рамках Московского урбанистического форума».

Планируется, что программа «Недели экономики» будет учитывать интересы как бизнеса, так и власти, в том числе представителей из регионов. Они смогут узнать о поиске новых поставщиков, возможностях открытия производственных площадок, действующих инструментах привлечения инвестиций.

Кроме того, запланирована дискуссионная и лекционная программы, в ходе которых участники смогут обменяться опытом и встретиться с потенциальными партнерами. Так, спикерами сессий, лекций, семинаров, конференций и мастер-классов станут представители правительства Москвы, предприниматели, эксперты вузов и деятели культуры.

Московский урбанистический форум в 2023 году состоится в 12-й раз, мероприятий пройдет с 1 августа по 10 сентября. В этом году форум расположится на четырех площадках: «Зарядье», «Манеж», Гостиный Двор и «Лужники». Гости смогут послушать лекции об искусстве, моде и различных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.