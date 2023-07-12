Восемь соглашений о поддержке промышленности заключили власти Москвы с российскими регионами

Власти Москвы будут сотрудничать с восемью регионами страны в поддержке производственных предприятий. Соглашения об этом подписал 12 июля генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) Андрей Попов с руководителями региональных фондов из Херсонской, Рязанской, Тульской и других областей.

«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства формирует в столице комфортный инвестклимат, предоставляет компаниям льготные кредиты на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов. Сотрудничество столицы с региональными фондами мы рассматриваем, как важный инструмент поддержки производственного бизнеса и один из драйверов для развития экономики города», — прокомментировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В числе регионов-подписантов – Херсонская, Рязанская, Тульская, Челябинская, Нижегородская области, Краснодарский и Ставропольский край, а также Республика Башкортостан, уточнили в мэрии столицы.

«Совместно с региональными Фондами мы будем реализовывать проекты финансовой поддержки и государственные программы в сфере промышленности, проводить мероприятия для совершенствования и повышения доступности таких мер. Кроме того, сотрудничество будет направлено на информирование предпринимателей о реализации государственных проектов по поддержке промышленников Москвы и субъектов РФ», – отметил генеральный директор МФППиП Андрей Попов.

В рамках сотрудничества стороны намерены взаимодействовать в нескольких областях. В их числе информирование промышленных предприятий о продукции и компетенциях производителей столицы и регионов-партнеров. Вести такую работу будут на профильных информационных порталах.

«Соглашение позволит объединить проводимую работу по поддержке предприятий и продвижению промышленной продукции, выпускаемой на наших территориях. Оно повысит не только эффективность этой деятельности, но и будет способствовать расширению кооперационных связей производителей, в том числе на рынках дружественных стран», – сказал директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Цаплев.

Напомним, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказывает помощь промышленникам, предоставляя им займы на льготных условиях: на сумму до 300 млн рублей, от 3% годовых и на срок до 5 лет. Средства можно направить на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования или программного обеспечения.