За российской пшеницей выстраивается очередь

Контрактация на экспорт российской пшеницы идет активными темпами. Так, по данным «Совэкон», на начало этой недели было заключено экспортных договоров на 4,5 млн тонн пшеницы, в то время как неделю назад эта цифра составляла 2,2 млн тонн, а в начале июня — 1,1. Российский экспорт уже сильно активизировался: в июле ожидаются рекордные для старта сельхозсезона отгрузки: 3,7-4,1 млн тонн при средних в этом месяце 2,8 млн тонн.

Поддержку российскому экспорту оказывает благоприятная рыночная конъюнктура и рекордные переходящие запасы в нашей стране (33 млн. тонн зерна всего, из них 16,5 тонн - пшеницы). Погодные аномалии по всему миру, в том числе и на нашем юге, ожидаемое сокращение поставок из Украины после завершения «зерновой сделки», заставляют покупателей в этом сезоне начинать закупки раньше, не дожидаясь сезонного ценового спада. Тем более, что российская пшеница сейчас весьма конкурентоспособна: по данным «СовЭкон», цена на российскую пшеницу с протеином 12,5 процентов на этой неделе составляет 232,5 долларов за тонну против 252 долларов за тонну у французской пшеницы на бирже Matif.