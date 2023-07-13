Авиационному топливу обещают новую и разнообразную жизнь

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали и запустили пилотную установку для тестирования авиационных топлив, не имеющую аналогов в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза. Над созданием установки работали также специалисты из Центрального института авиационного моторостроения и Самарского университета.

Установка представляет собой малые копии газотурбинных двигателей гражданской авиации, на них можно тестировать как традиционные, так и новые виды топлива с точки зрения влияния на рабочие характеристики двигателя в том или ином режиме работы.

По словам руководителя проекта, заведующего лабораторией тепломассопереноса ТПУ Павла Стрижака, «стенд введен в эксплуатацию, проведены первые испытания с традиционным топливом — керосином ТС-1. Параллельно вместе с научной группой отделения химической инженерии ТПУ под руководством профессора Елены Ивашкиной мы приступили к разработке экологичных синтетических авиационных жидких (SAF) топлив. Планируем на наших стендах тестировать новые топлива в разных режимах работы установок». Речь идет об инновационных продуктах, полученных не только за счет глубокой переработки нефти, но и из остатков и отходов производства — животных жиров, использованных кулинарныж жиров, растительных масел, микроводорослей и др.

Также установку можно использовать при поиске наиболее рациональных топливных композиций и условий их сжигания. Более того, в будущем ученые ТПУ планируют перевести этот процесс «в цифру», чтобы участвовать в разработке новых видов топлива самыми разными организациями. «За счет применения нейросети мы будем генерировать рекомендации по выбору компонентного состава топлив, технологий синтеза последних, а также режимов использования для достижения повышенных экологических, экономических, энергетических и эксплуатационных характеристик», — пояснил Павел Стрижак.