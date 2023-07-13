На Бали введут налог на туристов

На индонезийском острове Бали, который нередко называют Островом богов, устали от толп назойливых иностранцев. Нет, конечно, туристы балийцам нужны, потому что они помогают местной экономике развиваться. Островитяне просто хотят сохранить репутацию туристического центра, которую они строили много лет и которая сейчас находится под угрозой, пишет журнал Time.

Речь идет об интуристах, которые вызывающе себя ведут и вызывающе одеты. Из последних случаев, возмутивших местных жителей, можно назвать стриптиз одной немки в храме города Убуд или туриста из США, испортившего полицейский автомобиль. Проблема буйных гостей из-за границы приняла на Бали такие размеры, что провинциальный губернатор Вайян Костер распорядился в июне в обязательном порядке вкладывать в паспорта интуристов список того, что можно и что нельзя делать на острове.