На Бали введут налог на туристов

На индонезийском острове Бали, который нередко называют Островом богов, устали от толп назойливых иностранцев. Нет, конечно, туристы балийцам нужны, потому что они помогают местной экономике развиваться. Островитяне просто хотят сохранить репутацию туристического центра, которую они строили много лет и которая сейчас находится под угрозой, пишет журнал Time.
Речь идет об интуристах, которые вызывающе себя ведут и вызывающе одеты. Из последних случаев, возмутивших местных жителей, можно назвать стриптиз одной немки в храме города Убуд или туриста из США, испортившего полицейский автомобиль. Проблема буйных гостей из-за границы приняла на Бали такие размеры, что провинциальный губернатор Вайян Костер распорядился в июне в обязательном порядке вкладывать в паспорта интуристов список того, что можно и что нельзя делать на острове.
Сейчас пока рано говорить, насколько эффективной окажется эта мера, но уже сейчас известно, что за первые пять месяцев 2023 года (по состоянию на 9 июня) власти выслали с острова за неподобающее поведение и нарушение общественного порядка 136 иностранцев.
Одной борьбой с неподобающим поведением власти Бали не ограничились. 12 июля губернатор Костер заявил местным законодателям, что все иностранные туристы, начиная с 1 января 2024 года, будут обложены налогом в 10 долларов с человека. Вырученные деньги предполагается направлять на развитие культуры и охрану окружающей среды.
Туризм на Бали полностью восстановился после коронавирусной пандемии. За пять месяцев остров посетили 439475 туристов, почти в 4 раза больше, чем после открытия его после пандемии в прошлом году. Но вместе с интуристами вернулись и нарушения ими местных традиций и обычаев. Многие иностранцы, например, очень часто нарушают правила дорожного движения. В результате в марте власти запретили иностранцам ездить на мотоциклах.
Интуристы в долгу не остаются. Пару месяцев назад группа иностранцев, проживающих в индонезийских семьях, обратилась в местный суд с коллективным иском, в котором они жаловались на голосистых петухов, не дающих им спать на рассвете.
Первый раз налог на туристов был введен на Бали в 2019 году. Соседние страны тоже пытаются заработать на интуристах. В начале этого года в Малайзии гостиницы начали добавлять к счетам туристов туристический налог в размере 10 рингитов (2 доллара) с человека за ночь. В прошлом году с туристов начали требовать по 200 долларов с человека за день пребывания в Бутане. Бутанские власти, кстати, объяснили введение налога ущербом, которые иностранцы наносят инфраструктуре горного королевства.
На Бали все налогообложение интуристов будет проходить в электронном виде. Кстати, местный бизнес отнесся к введению турналога настороженно. Балийские бизнесмены боятся, что экономные интуристы для того, чтобы не платить деньги, предпочтут Бали другие индонезийские курорты. Однако губернатор Костер считает эти страхи необоснованными, потому что сумма налога очень мала.