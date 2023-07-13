Байден обещал заплатить Эрдогану за одобрение заявки Швеции в НАТО

Глава Белого дома Джо Байден пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на ратификацию заявки Швеции на присоединение к НАТО.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, Байден получил то, что ему было нужно перед саммитом альянса в Вильнюсе и на этой неделе, каким-то образом вывернув наизнанку Эрдогана, который объявил, что поддержит членство Швеции в НАТО.

«Байден пообещал, что МВФ предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере 11-13 млрд дол», – утверждает Херш.

При этом журналист предположил, что решение турецкого во многом обусловлено необходимостью дорогостоящего восстановления инфраструктуры и жилищного фонда страны после разрушительного землетрясения в феврале.

«Байден должен был одержать победу, в то время как Турция испытывает острый финансовый кризис», – резюмировал Херш.

Ранее «Эксперт» писал, по данным британского издания Middle East Eye (MME), которое ссылается на собственные источники, знакомые с переговорами по этому вопросу, решение Эрдогана дать зелёный свет вступлению Швеции в НАТО было принято после того, как США и их союзники выполнили ряд условий Анкары.

