Чубайс написал статью о причинах провала экономических реформ 1990-х

Основной причиной неудач экономических реформ 1990-х годов в России является «феномен неплатежей», который не удалось предсказать и вовремя побороть. Об этом написал Анатолий Чубайс в статье «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт», опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Автор в ней представлен как независимый исследователь из Глазго (Великобритания).

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«Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи. В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)», — говорится в аннотации.

Чубайс указал, что борьба с неплатежами длилась почти десять лет, в августе 1994-го правительство создало оперативную комиссию по ликвидации причин этого кризиса, которую возглавил сам Чубайс, а в 1996-ом она выросла до комиссии при президенте, главой которой был назначен председатель правительства. Однако, по словам Чубайса, никто так и не смог «ни предсказать появление этого разрушительного института, ни своевременно дать его научное объяснение, ни оперативно преодолеть его на практике».

Кандидат экономических наук выделил два типа неплатежей в российской экономике: вертикальные и горизонтальные. В первом случае предприятие не исполняет свои обязательства по налогам и сборам перед бюджетной системой и внебюджетными фондами, а государство и бюджетная сеть, в свою очередь, не исполняют свои обязательства перед предприятиями. Во втором случае свои обязательства не выполняют предприятия перед поставщиками в согласованные сроки.

«Базовой причиной вертикальных неплатежей в 1990-е годы была слабость государства, а горизонтальных — слабость института частной собственности», — отметил Чубайс.

Решить проблему неплатежей, по его словам, удалось только в 2000-х благодаря созданию института частной собственности, дополненного институтом банкротства, росту платежей «живыми деньгами» за экспорт и восстановлению денежных платежей в бюджетную систему.

В марте 2022 года Чубайс ушел с постов спецпредставителя президента РФ по устойчивому развитию и сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» и уехал из России.

