За месяц госдолг США вырос еще на один триллион долларов

Полтора месяца назад известный американский финансист и инвестор-миллиардер Рэй Далио предупредил, что соглашение об увеличении госдолга США, достигнутое в самом конце мая после долгих споров и переговоров между республиканцами и демократами, дает только короткую передышку и, по большому счету, означает лишь то, что госдолг первой экономики планеты продолжит стремительно расти. Критику Далио поддержал, кстати, и его коллега и товарищ Уоррен Баффет.

В июне Далио предсказал Соединенным Штатам долговой кризис. Причем, подчеркнул, что, возможно, долговой кризис уже начался. Очень может быть, пишет Business Insider, знаменитый инвестор оказался прав в обоих прогнозах. Причем, подтверждение правоты первого прогноза – рост госдолга США в первом летнем месяце на 1 трлн долларов говорит о высокой вероятности правоты и второго прогноза о том, что в США уже начался долговой кризис.