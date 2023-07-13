За месяц госдолг США вырос еще на один триллион долларов

Полтора месяца назад известный американский финансист и инвестор-миллиардер Рэй Далио предупредил, что соглашение об увеличении госдолга США, достигнутое в самом конце мая после долгих споров и переговоров между республиканцами и демократами, дает только короткую передышку и, по большому счету, означает лишь то, что госдолг первой экономики планеты продолжит стремительно расти. Критику Далио поддержал, кстати, и его коллега и товарищ Уоррен Баффет.
В июне Далио предсказал Соединенным Штатам долговой кризис. Причем, подчеркнул, что, возможно, долговой кризис уже начался. Очень может быть, пишет Business Insider, знаменитый инвестор оказался прав в обоих прогнозах. Причем, подтверждение правоты первого прогноза – рост госдолга США в первом летнем месяце на 1 трлн долларов говорит о высокой вероятности правоты и второго прогноза о том, что в США уже начался долговой кризис.
Сейчас госдолг вырос до 32,5 трлн долларов.
«Ставлю решению проблемы роста госдолга, который и без того достиг громадных размеров, D (соответствует «2», т.е. неудовлетворительно, в российских школах),- прокомментировал в конце мая подписание соглашения об увеличении потолка госдолга Рэй Далио.- Оно мало что значит и мало чем поможет».
Что касается второго прогноза Далио – о том, что в США, возможно, уже начался долговой кризис, то и здесь немало экспертов считают, что знаменитый инвестор и основатель крупнейшего в мире инвестиционного хедж-фонда Bridgewater Associates прав. Он также указал на одну из главных проблем, сопутствующих этому кризису – усиливающийся с каждым днем дефицит покупателей госдолга, причем, тогда, когда американские власти продают его очень много.
«По-моему, мы находимся в самом начале цикла большого долгового кризиса,- сказал месяц назад Рэй Далио,- в том цикле, где существует большой разрыв между спросом и предложением, и где продается очень много госдолга, а покупателей не хватает».
Также Далио предсказал США балансовую рецессию и то, что высокая учетная ставка ослабит американскую экономику.