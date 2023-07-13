Экспорт нефти из РФ упал до минимальных с 2021 года значений

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июне сократился на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,3 млн б/с, что является минимальным с марта 2021 года показателем. Об этом говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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По данным агентства, доходы от российского нефтяного экспорта в июне снизились на $1,5 млрд, до $11,8 млрд, что вдвое меньше, чем годом ранее.

В МЭА также сообщили, что в июне мировые поставки нефти выросли на 480 тыс. б/с и достигли 101,8 млн б/с, но в июле рынок ждет резкое сокращение, поскольку Саудовская Аравия снизит добычу на 1 млн б/с.

По прогнозу экспертов агентства, мировое производство в текущем году вырастет на 1,6 млн б/с (до 101,5 млн), так как страны, не входящие в ОПЕК+, увеличат добычу на 1,9 млн б/с. Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,2 млн б/с до рекордных 102,1 млн, при этом на Китай будет приходится около 70% общего прироста потребления, уточнили в МЭА.

