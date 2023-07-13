Эрдоган сообщил, что планирует обсудить при личной встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил журналистам, о чём он собирается поговорить при личной встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В частности, он планирует обсудить приобретение российских самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров, передаёт РИА Новости.

По возвращении с саммита НАТО в Вильнюсе турецкий лидер рассказал встречавшим его представителям СМИ, что власти выделили AFAD (Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий) 100 млн лир на приобретение вертолетов и самолетов.

«Даст Бог, мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий, так как они очень существенно влияют на тушение пожаров», – подчеркнул Эрдоган.

По его словам, приобретение двух-трёх таких самолётов позитивно скажется на усилиях по борьбе с лесными пожарами.

