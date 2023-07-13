Форум будущих технологий: почему вице-премьер ответил Путину «нет»

На Форум будущих технологий, который в этом году озаглавлен темой «Вычисления и связь. Квантовый мир» к большой радости ученых, инженеров и конструкторов глава государства приехал лично. В сопровождении гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, главы РЖД Олега Белозерова и молодых IT-специалистов Владимир Путин осмотрел экспозицию выставки российских достижений в сфере развития квантовых технологий, среди которых был и квантовый 16-кубитный компьютер.

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О пользовании умной машиной Путин сказал: «Вы мне сейчас показали квантовый компьютер. Как можно было с первого подхода к снаряду поразбираться в этом… Впечатляет, конечно, особенно, когда мне показывали, что вычисления в обычном режиме на современных суперкомпьютерах занимали бы чуть ли не столетия, а на квантовых результат достигается за считанные часы или дни – это, конечно, впечатляет», – признался президент.

Затем Путину показали квантовые сенсоры, обеспечивающие надежную и безопасную от взлома связь, которые, по словам Белозерова, уже используются для эксплуатации поездов «Ласточка» на МЦД и диаметрах. Эти поезда уже работают в беспилотном режиме, хотя машинисты в кабинах до 2024 года продолжают присутствовать.

Само название «квантовый компьютер» или «квантовая связь» в некотором роде условно. Речь идет не о квантах, как таковых, а о принципиально новой электронной технологии. Она разрабатывается во многих странах мира, но Россия стала первой, внедрившей перспективные квантовые технологии в повседневную жизнь.

Нацпроект по экономике данных

После осмотра выставки, Владимир Путин послушал выступающих на пленарном заседании форума, а сам представил доклад, в котором содержится новая идея государственного значения.

«Мы столкнулись с давлением, с попытками через ограничение доступа к технологиям заставить нас отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой собственный исторический путь, – сказал Путин. – Наши оппоненты ошиблись. На внешние вызовы мы отвечаем только бурным ростом в технологической сфере. Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных.»

По замыслу президента, нацпроектом должны быть охвачены, помимо традиционных цифровых отраслей, отечественные разработки в области искусственного интеллекта и квантовых технологий. Государство усилит поддержку научных разработок в этих областях и будет способствовать их трансформации в пилотные образцы продукции, а затем внедрению в серийное производство.

«Нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. При этом принципиально важно системно смотреть на грядущий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего», – подчеркнул Путин.

По словам президента, новый национальный проект должен коснуться основных уровней работы с информацией: это сбор данных (в том числе – при помощи квантовых сенсоров), их передача и развитие средств связи, суверенная инфраструктура хранения и обработки информации, отечественные программные продукты и компонентная база.

Кванты российского производства

Беседа участников пленарки носила непринужденный характер и изобиловала научным юмором. Кванты должны быть отечественного производства, а с Лаврентия Павловича Берии нужно брать пример в том, что касалось реализации атомного и ракетного проектов, которые он возглавлял, но не учиться у него лишнему.

Главному конструктору 16-кубитого квантового компьютера, 31-летнему Илье Семерикову, который увлеченно рассказывал, как днюет и ночует на работе, Владимир Путин посоветовал все-таки иногда появляться дома.

«Про жену не забывайте, это Вам дорого обойдется», – сказал президент. «Жены наши тоже героини», – парировал молодой генеральный.

О своих тяготах при работе над квантовым компьютером с иронией рассказал и куратор проекта Алексей Лихачев: «Владимир Владимирович, я прошу прощения, конечно, за откровенность. Когда тебя вызывают в правительство и говорят, что за три-четыре года при отсутствии источников финансирования нужно создать квантовый продукт, облик которого непонятен, технологии не существуют, но за тобой будет присматривать правительство – это, конечно, такая эмоциональная часть».

Модератор пленарного заседания, молодой ученый Руслан Юнусов, который уже является сооснователем Российского квантового центра ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий», от лица сверстников посвятил президенту такой спич:

«Владимир Владимирович, Вы сегодня увидели, что ученые – это живые люди. Обратная сторона живых людей в том, что они тревожатся, они часто иррационально тревожатся. А вдруг правительство отменит науку на это тяжелое время, до лучших времен? То, что вы сегодня пришли, это мощнейший сигнал для нашего сообщества. Даже не слушая ту речь, в которой очень много сигналов поддержки выявили, показали, сам факт того, что вы здесь, на сцене с нашими ребятами – это мощнейший сигнал для нас.»

«Даже всемогущее правительство Российской Федерации не может отменить науку. Это абсолютно исключено. Нет никакой необходимости так думать», –серьезно ответил Путин и обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко:

«Зампредседателя правительства здесь сидит, Чернышенко, может быть, вы скажете о намерениях правительства? Есть ли у вас планы отмены науки? Скажите честно.»

И это был тот редкий случай, когда член правительства сказал президенту: «Нет!»