ФСБ задержала в Курской области двух россиян, собиравших секретные данные для Украины

Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ в Курской области пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, которые подозреваются в собирании и передаче представителям ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ, дислоцирующихся на территории региона.

Как сообщает официальный сайт ведомства, эти сведения могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и БПЛА в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий у задержанных были изъяты переданные представителем киевского режима специальные технические приспособления и средства связи, содержащие инструкции по выполнению заданий украинской стороны.

Следственным подразделением территориального органа безопасности в отношении 2-х участников указанной группы возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»). Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

Как ранее писал «Эксперт», ФСБ и Следственный комитет РФ предотвратили теракт на газораспределительном узле в Тюменской области. 38-летний житель Тюмени, сторонник одной из запрещенных в РФ украинских террористических групп, планировал подорвать объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в регионе.

В ходе задержания в лесополосе вблизи газонефтераспределительного узла злоумышленник напал на сотрудников ФСБ и был нейтрализован ответным огнём.