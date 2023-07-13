Илон Маск предрек появление «суперинтеллекта», превосходящего человеческий, уже в ближайшую пятилетку

Глава корпораций SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск, считает, что уже в ближайшие пять-шесть лет будет создан «цифровой суперинтеллект», с невиданными доселе возможностями. Материал об этом публикует The Hill, комментируя встречу Маска с американскими конгрессменами, где обсуждалась тема ИИ.

Статья по теме: Страшный сон Илона Маска

«Я думаю, что до этого еще пять или шесть лет», — приводит издание мнение Маска, ранее заявившего, что им создана новая фирма по искусственному интеллекту xAI, главной целью которой является «понимание истинной природы вселенной».

Миллиардер и владелец Twitter добавил, что, по его мнению, определение цифрового сверхразума заключается в том, что он умнее любого человека в чем угодно. «Это не обязательно умнее суммы всех людей — это более высокая планка», — сказал Маск.

Искусственный интеллект (ИИ) — свойство искусственных интеллектуальных систем выполнять творческие функции, традиционно считающиеся прерогативой человека.