Импортерам стало страшно покупать доллар

Торги на валютном рынке начались сегодня с продолжения ослабления рубля: в течение первых двух часов торгов российская валюта дешевела на полпроцента. Однако ситуация начала меняться ближе к началу основных торгов в 10:00 мск, когда на рынок выходят крупные игроки.

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Рубль мощно рос до полудня, после чего лег в боковик. Обычно в первой половине дня свой дневной объем валюты продает Банк России, а также экспортеры. То, что после обеда рубль не начал слабеть — хороший знак, намекающий на продолжение роста завтра.

В результате, в четверг рубль отвоевал у доллара чуть более 0,8% стоимости. Последняя сделка прошла по котировке 90,1125 руб. за доллар.

Какие-либо явные причины для сегодняшнего роста рубля назвать сложно. Да, на мировом рынке продолжает дорожать нефть и дешеветь доллар, что является позитивным фактором для российской валюты. Однако вчера движение нефти и доллара было более сильным, но «россиянин» их проигнорировал.

Складывается впечатление, что сегодня покупку долларов и юаней сократили импортеры, опасаясь, что их товары в России по повышенным ценам не найдут спроса. Вполне логично, что они ждут более выгодного для себя курса на фоне роста нефти, в том числе российского сорта Urals, который стоит уже дороже установленного Западом потолка в $60 за баррель.

На рынке, впрочем, есть сомнения, что даже с ростом нефти приток валюты в страну возрастет.

«Предложение инвалюты может увеличиваться благодаря планомерному сокращению дисконта нефти Urals к Brent. Правда, котировки российской нефти уже приблизились к санкционному потолку, выше которого будет расти проблематично. К тому же страна сохраняет добровольное сокращение добычи нефти, а цены на газ в ЕС продолжают быстро снижаться», — рассуждает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

К этому стоит добавить, что на рынке присутствует еще такой скрытый игрок, как иностранный инвестор, который по разрешению властей продает российские активы, меняет рубли на доллары и репатриирует капитал на родину. Не исключено, что из-за сильного падения курса рубля в последнее время таких разрешений стало выдаваться меньше.

Укрепление рубля отчасти помешало продолжению роста рынка акций. До сегодняшнего дня Индекс Мосбиржи непрерывно поднимался 5 торговых сессий подряд. Это довольно много, учитывая, что дивидендный сезон закончился, а драйверов роста кроме подорожавшей нефти нет.

Поэтому неудивительно, что сегодня многие трейдеры стали фиксировать часть заработанного за последние дни. По итогам четверга Индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, не сумев удержаться выше отметки 2900 пунктов — этот уровень не является каким-то сильным техническим сопротивлением.

В число аутсайдеров дня попали акции «НоваТЭКа», бывшие одними из лидеров подъема минувшей пятидневки, а сегодня подешевевшие на 1,25%. Отчасти распродажам «НоваТЭКа» способствуют низкие цены на газ, которые никак не могут уйти значительно выше $300 за тысячу кубометров. Были ожидания, что жара в ряде стран и снижение выработки электроэнергии ветряными станциями в совокупности с ростом нефти вызовет и подъем цен на газ, но этого пока не происходит.

По этой же причине хуже рынка отторговался «Газпром», подешевев на 0,75%.

При этом можно отметить сохранение интереса к дивидендам. Так, сегодня лучший результат среди ликвидных акций показали бумаги Банка «Санкт-Петербург» (+3,3%), от которого ждут высокой дивидендной доходности полугодовых выплат. Некоторые аналитики еще в начале года рекомендовали держать акции этого банка и даже докупать их на просадках.

Впрочем, другая часть экспертов была практически уверена, что банк в текущем году не сможет повторить выдающиеся результаты 2022 г., и его акции лучше продать, переложившись в потенциально более сильные бумаги. Пока все говорит в пользу того, что пессимисты были неправы.

Если смотреть на рынок в долгосрочном плане, то он остается в восходящем тренде. Но никакой рост не бывает без коррекций. Возможно, сейчас пришло это время.