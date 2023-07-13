Кабмин сделал исключения для ряда компаний по уплате налога на сверхприбыль

Правительство РФ уточнило перечень компаний, которые не будут уплачивать налог на сверхприбыль. Помимо компаний малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и добычи угля из состава плательщиков налога дополнительно исключаются некоторые застройщики, кредитные и финансовые организации. Соответствующие поправки к законопроекту о налоге на сверхприбыль подготовлены для внесения в Госдуму, сообщили в пресс-службе Минфина.

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«Дополнительно исключаются: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета. При этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды; кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства», — уточнили в Минфине.

Кроме того, от налога освобождаются компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

В правительстве также предложили установить особый порядок расчета налога для компаний, у которых в прошлом году прибыль по сравнению с 2021 годом уменьшилась более чем вдвое. Для таких компаний сумма налога не должна быть более 10% от прибыли за прошлый год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах, пояснили в Минфине.

