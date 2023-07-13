«Кремлёвский балет» представит главную премьеру осени – спектакль «Клеопатра»

21 сентября в Кремлёвском дворце состоится громкая премьера – спектакль «Клеопатра». Клеопатра В. Качесова в постановке основателя театра «Кремлёвский балет», народного артиста России Андрея Петрова – это яркий, драматичный и неожиданный спектакль.

Царица Клеопатра известна, прежде всего, историей своей любви – сначала в её жизни был роман с Гаем Юлием Цезарем, а после – с римским полководцем Марком Антонием. Но далеко не все знают, что Клеопатра была не только обольстительной женщиной, но и незаурядной правительницей. Как раз на это обращает внимание хореограф-постановщик.