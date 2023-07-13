Лавров заявил, что ядерное оружие может появиться у Японии и Южной Кореи

По словам главы российской дипломатии Сергея Лаврова, Япония и Южная Корея демонстрируют готовность к обладанию собственным ядерным оружием или готовы разместить на своей территории американское ядерное вооружение. Слова российского министра, сказанные сегодня в ходе контактов с коллегами по АСЕАН, приводит ТАСС. Сергей Лавров назвал происходящие процессы «очень серьезной и опасной тенденцией», прямо обвинив в этом США и их союзников.

«НАТО проводит тезис, что безопасность в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе, как они его называют, неделима. Части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в те страны, которые были приглашены на вильнюсский саммит, имею в виду Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею. Япония и Корея, кстати, уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьезная и опасная тенденция», — сказал Лавров.

Методы АСЕАН сейчас проходят серьезное испытание, добавил глава российского МИД. «Происходит это в результате того, что США и их союзники всячески пытаются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности здесь, в АТР, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала до недавнего времени, своими так называемыми Индо-Тихоокеанскими стратегиями, внедрением блока НАТО в этот регион», — заявил Лавров.