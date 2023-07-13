Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне проведения СВО

Минобороны РФ на брифинге 13 июля сообщило о больших потерях, которые понесли за последние сутки ВСУ.

Согласно оперативным данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, в ночь на 13 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

На Донецком направлении в результате мужественных действий подразделений «Южной» группировки ВС РФ успешно отражены сразу 16 атак ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка (ДНР). В районе населённого пункта Курдюмовка (ДНР) пресечена деятельность ДРГ. Потери ВСУ составили до 480 боевиков, 6 пикапов, 3 самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и 2 гаубицы («Мста-Б», «Д-30»). В районе Предтечино (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск «Восток» пресечены попытки проведения ВСУ 2-х атак в районах населённых пунктов Ровнополь и Новодонецкое (ДНР).

На Запорожском направлении слаженными действиями ВС РФ нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Пятихатки (Запорожская область) и отражена атака подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). ВСУ потеряли на этих направлениях более 180 боевиков, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, 3 орудия «Д-20», 2 гаубицы «Мста-Б», танк, самоходная артиллерийская установка AS90 «Braveheart» производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами авиации и артиллерии нанёсено поражение живой силе и технике 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское (ДНР), Кармазиновка и Кузьмино (ЛНР). В районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная (ЛНР) отражены 3 атаки противника. Уничтожено до 90 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица «Д-30».

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Лиман Первый (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Уничтожено до 30 боевиков, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица «Д-20».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 70 боевиков, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки («Акация», «Гвоздика») и боевая бронированная машина.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 96-ти районах. В районах населённых пунктов Курдюмовка и Ямполь (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

Российские средства ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО «HIMARS», а также уничтожили 14 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Любимовка, Урожайное (Запорожская область), Петровское, Яковлевка, Соледар, Зайцево (ДНР), Верхнекаменка, Чевонопоповка и Кременная (ЛНР).

За всё врем проведения СВО ВС РФ уничтожили 455 самолётов, 242 вертолёта, 4 995 БПЛА, 426 ЗРК, 10 687 танков и других боевых бронированных машин, 1 138 боевых машин РСЗО, 5 440 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 646 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 12 июля Конашенков сообщил, что ВСУ продолжали активные, но безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.