Москва и Пекин запланировали ряд «важных контактов на высоком уровне» во второй половине 2023 года

Россия и Китай до конца текущего года запланировали ряд важных контактов. Об этом, по информации «Интерфакс», сказал сегодня глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, выступая в рамках международного диалога с партнерами по линии АСЕАН. По словам китайского чиновника, в Пекине видят «яркие перспективы» развития отношений с Россией, принимая во внимание успешный недавний визит главы КНР в Москву.

«Мы удовлетворены тенденцией развития наших отношений и глубоко убеждены в ярких перспективах наших отношений. [...] Во втором полугодии ожидается целый ряд важных контактов на высоком уровне. Нам важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданные руководителями наших стран нам цели в развитии наших отношений», — заявил Ван И.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров со своей стороны подчеркнул, что «широкая, богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов».

«В этом смысле наша встреча сегодня весьма и весьма своевременна. Мы поддерживаем нацеленность АСЕАН на продолжение конструктивной роли в Азиатского — Тихоокеанском регионе, поддерживаем асеаноцентричные механизмы, будем выступать вместе с Китайской народной республикой за их укрепление», — сказал глава российского МИД.

АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Организация объединяет 10 азиатских стран, включая Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Бруней, Камбоджу, Лаос, Мьянму, Сингапур и Филиппины, с общим населением свыше 667 000 000 человек. Россия с июля 1996 года является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН, к настоящему времени прошло уже несколько регулярных саммитов Россия — АСЕАН.