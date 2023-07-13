На рынок полуфабрикатов заплыла дальневосточная рыба

Компания «Обонато ФУДС», входящая в инвестиционный холдинг «Обонато», запустила в Санкт-Петербурге производство полуфабрикатов из дикой дальневосточной рыбы. Продукцию под брендом «Рецепты Океана» холдинг будет поставлять в торговые сети и сеть рыбных магазинов «Икорный». В ассортименте компании — прошедшие шоковую заморозку цветные пельмени и хинкали с лососем и зеленью в сливках, котлеты сурими, рыбные блинчики и другое. Объем инвестиций на начальной стадии — 5 млн рублей. До конца года «Обонато ФУДС» планирует выйти на объем производства 50 тонн, а инвестиции окупить за два года.

Новое производство — часть стратегии вертикальной интеграции компании. В «Обонато» уже входят: ТД «Обонато» (трейдерская торговля дальневосточной замороженной рыбой, морепродуктами и икрой), «Обонато СЕРВИС» (мультитемпературный логистический центр на Дальнем Востоке), розничная сеть магазинов «Икорный», онлайн-платформа для перевозки сборных рефрижераторных грузов «Холодный путь», а теперь еще и производство рыбной продукции «Обонато ФУДС». Основную долю сырья (80%) на производство будет поставлять трейдинговая компания холдинга напрямую от рыбаков в дальневосточном бассейне.

Ниша рыбных полуфабрикатов на рынке относительно свободна, в основном в рознице присутствует традиционный ассортимент: фасованная красная рыба, красная икра, рыба холодного и горячего копчения и пр. «Мы заметили, что спрос на полуфабрикаты растет, особенно среди молодежи», — говорит руководитель «Обонато ФУДС» Алиса Пигусова. Правда, пока рост нельзя назвать стремительным: по данным BusinesStat, за 2017-2021 гг розничные продажи рыбных полуфабрикатов выросли на 8,8%: с 81,6 до 88,8 тысяч тонн. Компания планирует работать в среднем и среднем плюс сегменте. И, скорее всего, главным ее конкурентом станет рынок доставки готовой еды: по итогам 2021 года он составил 613 млрд рублей (BusinessStat), в то время как весь рынок полуфабрикатов, по данным NeoAnalytics, — около 280 млрд. рублей.