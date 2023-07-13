Нефть отправила в игнор все прогнозы и правила

В пятницу котировки нефти ушли выше важной отметки $78 за баррель. Здесь проходит линия поддержки нисходящего тренда, зародившегося в начале июня прошлого года, а также верхняя граница бокового канала, в котором нефть торговалась с мая нынешнего. Этот уровень был очень мощным техническим сопротивлением росту «черного золота», и по правилам технического анализа, которым руководствуются многие спекулянты, говорил о том, что нужно играть на понижение, продавая нефтяные фьючерсы.

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Аналитики тоже писали в своих обзорах, что сильных фундаментальных причин для роста нефти нет. А она взяла, и резво рванула к 80 долларам.

Основным драйвером роста стало обвальное снижение курса доллара к основным мировым валютам. Ослабление «американца» всегда позитивно сказывается на котировках сырьевых товаров, поскольку в местных валютах они становятся дешевле. Но неоднократно можно было наблюдать, как котировки нефти игнорировали дешевеющий доллар.

Решение Саудовской Аравии и России о сокращении добычи и экспорта нефти в августе тоже уже было, в основном, отыграно нефтяными котировками ранее.

Но нефть растет. И представляется, что значительная часть этого роста (от $78 до $80) была вызвана обратной покупкой фьючерсных контрактов теми спекулянтами, которые продавали в расчете заработать на падении котировок. То есть, похоже, сейчас общие настроения участников нефтяного рынка стали более «бычьими», и они используют любые поводы, чтобы затащить котировки нефти повыше.

Об этом ярко говорят факты игнорирования негативных для нефти данных. Например, вчера, во второй половине дня, Минэнерго США сообщило, что недельные запасы нефти в стране увеличились на 5,9 млн баррелей, в то время как рынок ждал более скромного роста — всего на 0,5 млн. Обычно, когда ожидания рынка так сильно расходятся с реальным положением вещей, происходят сильные движения котировок — часто, впрочем, краткосрочные. Но вчера трейдеры как будто вообще не увидели информацию от Минэнерго США.

Мало того. Сегодня Международное энергетическое агентство пересмотрело в сторону снижения прогноз роста спроса на нефть в 2023 г. из-за ожидания ухудшения перспектив мировой экономики. МЭА утверждает, что рост спроса в мире сократится на 220 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего прогноза в 2,2 млн б/с. Всего же мир будет потреблять 102,1 млн б/с, причем 70% роста придется на Китай, считает МЭА. Однако сегодняшняя статистика из Поднебесной вызывает если не сомнения в реалистичности таких ожиданий, то некоторые опасения точно.

Как пишет в своем обзоре ведущий аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, в июне китайский экспорт составил $285,3 млрд (-12,4% г/г) против $283,5 млрд (-7,5% г/г) месяцем ранее; импорт - $217,69 млрд (-6,8% г/г) против $205,21 млрд (-4,5% г/г) в мае. Но вот парадокс: при этом импорт сырой нефти в Китай в июне взлетел на 45,3% в годовом исчислении — до второго по величине месячного показателя за всю историю наблюдений, отмечает Потавин. То есть, китайские нефтяники работают «на склад», наращивая запасы. Их величина, по данным консультационной компания по сырьевым товарам Vortexa, на конец июня достигла 980 млн баррелей, что всего на 20 млн баррелей ниже исторического рекорда августа 2020 года.

«Столь высокий уровень запасов создает угрозы для будущих закупок нефти, если внутренний спрос на топливо останется слабым», — предупреждает Потавин.

Но несмотря на все негативные для нефти факторы, на рынке пока не видно массового желания опустить котировки и заработать на этом. Отчасти это вызвано тем, что «черные медведи» напуганы своими недавними убытками и боятся их повторить. И значит, может сработать старая биржевая аксиома: «если актив не хочет падать, он будет расти». В этом случае целью роста котировок станет район $86—87 за баррель.

При «бычьем» сценарии на нефтяной арене, российский сорт Urals имеет все шансы уйти намного выше «потолка» в $60 за баррель, который установлен западными ограничениями. По информации Bloomberg, уже вчера в порту Новороссийска российская нефть продавалась по $60,78 за баррель.