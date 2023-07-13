Подписан договор на реконструкцию и модернизацию Луганской ТЭС

Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош и директор Луганской ТЭС Александр Михайлов подписали договор с подрядной организацией, в рамках которого предусмотрена реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ЛуТЭС. Об этом сообщается на официальном сайте Минэнерго ЛНР, там же указана и стоимость работ — более 2,1 миллиарда рублей.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил по итогам совещания по вопросам работы ТЭК ЛНР, что ЛуТЭС будет частично переведена на уголь.

«Планируется частично перевести ЛуТЭС на уголь. Это одно из решений, направленных на наращивание загрузки предприятий угольной отрасли новых регионов, развитие сбыта угля, добываемого в этих субьектах. В то же время важно поддержать надежную работу электростанции», — цитирует слова Грабчака ТАСС.

Как уточняется, запланированные работы направлены на подготовку Луганской теплоэлектростанции к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг., они позволят увеличить число работающих энергоблоков и суммарную выработку электроэнергии. Также Денис Ярош отметил, что ввод в работу дополнительных энергоблоков направлен на обеспечение надежности энергосистемы Луганской Народной республики в период прохождения зимних максимальных нагрузок, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест для жителей региона.

Есть данные, что в 2012 году, то есть еще до начала украинского кризиса, мощность станции, расположенной в городе Счастье, составляла 810 мегаватт, тогда ТЭС вырабатывала более 6 млн киловатт-часов в год и была второй на Украине по объему производимой энергии. Но к началу 2022 года действующим оставался только один энергоблок ЛуТЭС, а 21 февраля 2022 года — за несколько дней до начала СВО — из-за повреждений линий электропередач был остановлен и он. При отходе от Счастья украинские силовики заминировали территории ТЭС, ее готовили к подрыву. Но после перехода города под контроль сил ЛНР был проведено разминирование с участием российских саперов. И 7 мая 2022 года глава ЛНР Леонид Пасечник запустил в работу 13-й энергоблок Луганской теплоэлектростанции .

Напомним, Луганская народная республика вошла в состав России 30 сентября 2023 года, по итогам общенародного волеизъявления ее граждан.

