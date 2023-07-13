Польский генерал заявил, что НАТО обрекла Зеленского и Украину на уничтожение

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе представители альянса обрекли киевский режим Владимира Зеленского на полное уничтожение, не предоставив никаких гарантий безопасности.

Об этом в интервью радио RMF FM заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, НАТО обрекала Украину на медленную агонию.

«Потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью, и осенью роли поменяются, – подчеркнул он. – Теперь уже русские начнут наступление».

Скшипчак указал на то, что альянс серьезно подставил главаря киевского режима Зеленского и теперь нынешняя Украина при его правлении просто иссякнет, поделился своей точкой зрения он.

«Так как не было сделано ничего, что бы могло дать украинцам надежду на то, что им кто-то поможет, следовательно, Североатлантический альянс тем самым подтверждает, что этот конфликт должен продолжаться», – резюмировал польский генерал.

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению журналистов американского журнала Foreign Affairs, после завершения СВО Зеленский столкнётся с серьезными проблемами из-за попытки удержаться во власти. Как предполагают авторы публикации, на Украине из-за Зеленского может случиться раскол.